Wat leeft er ín de Amsterdamse grachten?

De Amsterdamse grachtengordel is iconisch voor de stad. Amsterdammers wonen op het water, varen er massaal overheen en heel soms kunnen ze er ’s winters zelfs op schaatsen. Maar wat leeft er eigenlijk ín de grachten?

Het idee dat we ooit in de grachten konden zwemmen, vond Jacques van Alphen ‘heel erg ambitieus’. Dat gaan we niet meer meemaken, dacht de adviseur bij Waternet voor waterschap Amstel, Gooi en Vecht lange tijd. In de podcast Amsterdam wereldstad vertelt hij aan presentator Lorianne van Gelder hoe het water er nu bij ligt en wat er – behalve Amsterdammers – nog meer in de grachten zwemt.

Zo zijn meerdere vissen die in elke viskraam liggen, ook in het Amsterdamse water terug te vinden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de paling, die geboren wordt in de Sargassozee en daarna duizenden kilometers aflegt om in de Amsterdamse grachten te belanden. “Dat kan een reis van twee jaar zijn,” aldus Van Alphen.

Een vertrouwde gast in de gracht is de meerkoet, vertelt Paroolverslaggever Patrick Meershoek. Hij beschrijft de vogel als ‘luidruchtig en levendig’. “Niet alleen voor Amsterdammers, maar ook voor de meerkoet is dat een accurate omschrijving.” De vogel is voor niets en niemand bang en bouwt zijn nesten op het water. Bioloog Auke-Florian Hiemstra verzamelde deze nesten door heel Nederland voor onderzoek. “Er is één nest in zijn verzameling waar onder meer condooms en cokewikkels in werden gevonden,” vertelt Meershoek. “Jullie mogen raden in welke stad dat was.”

Wanneer je de Amerikaanse rivierkreeft over straat kunt zien lopen, waar in Amsterdam het helderste water stroomt en wat er allemaal nog meer rond het water leeft, hoor je in Amsterdam wereldstad.

Beluister ook de andere afleveringen van Amsterdam wereldstad: