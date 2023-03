Was het moord, of een ongeluk?

Misdaadjournalisten Wouter Laumans en Paul Vugts schrijven vaak over de georganiseerde misdaad, maar af en toe duiken ze in een moordzaak met opvallende achtergrond. In deze aflevering vertellen ze over een moordzaak van het afgelopen jaar die hen is bijgebleven, en de journalistieke dilemma’s die daar bij komen kijken. Kun je als journalist naar een begrafenis gaan? En wanneer publiceer je een identiteit van het slachtoffer?

Luister hier naar de eerdere afleveringen van de Parool Misdaadpodcast, voorheen de Taghi Podcast.