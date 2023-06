Waarom zoveel Amsterdammers uit Amsterdam vertrekken

In 2021 vertrokken 73.868 mensen uit Amsterdam, blijkt uit recent onderzoek. Paroolverslaggever Marc Kruyswijk schreef er meerdere artikelen over en is te gast in de podcast Amsterdam wereldstad. “Als ik praat met Amsterdammers die de stad verlaten hebben, merk ik dat het bijna altijd met pijn in het hart is gegaan.” Toch zijn niet alleen de hoge woonkosten de reden om de stad te verlaten. “Amsterdammers missen samenhang en gezelligheid.”

Ook Lia Karsten, stadsgeograaf verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, is te gast. “Vroeger was het zo: als je het je kon veroorloven, ging je de stad uit. Het was chiquer om weg te gaan. Sinds ongeveer 2000 is het totaal omgekeerd.” Karsten deed onderzoek naar gezinnen die uit Amsterdam wegtrekken én gezinnen die blijven. In de podcast Amsterdam wereldstad vertelt ze over de resultaten.

Hoe bevalt het Amsterdammers die de stad hebben verlaten? Wat zijn de gevolgen voor het leven in Amsterdam? En wat moet er gebeuren om mensen hier te houden? Je hoort het in de nieuwste aflevering van Amsterdam wereldstad.

Amsterdam wereldstad In de podcast Amsterdam wereldstad komen typisch Amsterdamse thema’s aan bod. Paroolverslaggever en presentator Lorianne van Gelder neemt luisteraars wekelijks mee, samen met experts van binnen en buiten Het Parool. Iedere dinsdagochtend verschijnt een nieuwe aflevering.

