Waarom vrouwen in Amsterdam met hun sleutelbos in de hand over straat gaan

Presentator Lorianne van Gelder gaat erover in gesprek met onder anderen Paroolverslaggever Raounak Khaddari. “Het probleem is gigantisch,” vertelt zij. “Er is een uitschieter bij vrouwen tussen de 15 en 34 jaar. 72 procent van hen heeft weleens met straatintimidatie te maken.”

Verschillende Amsterdamse vrouwen laten in deze aflevering van Amsterdam wereldstad weten op welke manier zij te maken kregen met straatintimidatie. Zo vertelt een van hen: “Ik liep naar de metro en terwijl ik een man passeerde, riep hij heel hard in mijn gezicht: ‘Hoer!’”

Meer macht

Ook Yuri Ohlrichs schuift aan. Hij is seksuoloog NVVS (Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie) en trainer bij Rutgers, het kenniscentrum voor seksualiteit. Ohlrichs werkt met jongeren die zich schuldig maakten aan straatintimidatie. “Ze hadden geen idee dat zij in die situatie meer macht hadden.”

Is de Amsterdamse (hetero)man de baas op straat? Waarom houden vrouwen hun sleutelbos in hun hand als ze over straat lopen? En hoe wordt er bij de inrichting van de Oostenrijkse hoofdstad Wenen expliciet rekening gehouden met vrouwen? Dat hoor je allemaal in de nieuwste aflevering van Amsterdam wereldstad.

