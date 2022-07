Waarom het ov in Amsterdam steeds verder verschraalt

Beeld Sjoukje Bierma

In deze aflevering van Amsterdam wereldstad, een podcast van Het Parool, praat presentator Lorianne van Gelder met Marc Kruyswijk, verslaggever van Het Parool en Rikus Spithorst, voorzitter van Maatschappij voor beter ov, over de verschraling van het Amsterdamse ov-netwerk.

Verkeerswethouder Melanie van der Horst zei eerder dat de ov-bedrijven mogelijk 20 tot 30 procent moeten bezuinigen. Hoewel vanuit het Rijk en de Vervoerregio inmiddels de nodige miljoenen zijn vrijgemaakt om ernstige verschraling tegen te gaan, is de verwachting nog steeds dat er volgend jaar minder trams, bussen en metro's door Amsterdam rijden.

Prutswerk

Volgens het GVB zijn de bezuinigingen een gevolg van de coronacrisis. Sinds de pandemie reizen minder mensen met het ov, waardoor er minder geld binnenkomt. Maar volgens Spithorst is dat niet de enige reden dat mensen wegblijven. “Het is in deze tijd heel makkelijk om voor iedere weggelopen reiziger corona de schuld te geven, maar laten we niet vergeten dat het GVB zelf ook wat prutswerk heeft geleverd dat losstaat van de corona-ellende. Denk aan de grote problemen met de metro, die af en toe uren niet rijdt.”

Amsterdam stond volgens Kruyswijk altijd bekend om zijn fijnmazige netwerk. “Je kon redelijk tot in de haarvaten van de stad komen met het ov. Dat is nu minder.” Vooral ouderen en mensen met onregelmatige werktijden worden door de verschraling van het ov-netwerk geraakt. “Probeer maar eens ’s nachts naar het Westelijk Havengebied te komen met het ov, dat lukt gewoon niet.”

Ook vertelt Kruyswijk over een rijke ondernemer in Buitenveldert, die na het schrappen van de plaatselijke buslijn zélf een dienstregeling opzette. Of dat een succes is geworden hoor je in de nieuwe aflevering van Amsterdam wereldstad.

