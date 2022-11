Waarom het instorten van de Grimburgwal een zegen was voor Amsterdam

Er zijn grote zorgen over de slechte staat van veel bruggen en kades in Amsterdam. Onder andere bij de Grimburgwal en het Entrepotdok ging het al mis en zakte een deel van de kade in de gracht. Staat Amsterdam op instorten? Kunnen we nog veilig langs de grachten fietsen? En hoe ontstaat een zinkgat?

“De kades zijn jaren en jaren slecht onderhouden. Men dacht: het gaat wel, er gebeurt toch niks, we kunnen het onderhoud nog wel even uitstellen,” vertelt Paroolverslaggever Marc Kruyswijk aan presentator Lorianne van Gelder in Amsterdam wereldstad.

“Onderhoud is niet sexy,” zei oud-wethouder Sharon Dijksma ooit, maar dat werd twee jaar geleden anders, toen in september 2020 de Grimburgwal in het water zakte. Die dag sprong Kruyswijk meteen op de fiets om het met eigen ogen te zien. “Je zag dat de kade gewoon was verdwenen over een lengte van tientallen meters,” vertelt hij. “Ik vond dat wel shocking.”

Mandy Korff, onderzoeker geotechniek bij Deltares en de TU Delft, werd door de gemeente ingezet om de Amsterdamse kades en bruggen te onderzoeken. Zo onderzocht zij ook waarom nou juist de Grimburgwal instortte. “Dat is echt een beetje CSI-achtig, zoals bij een plaats delict van een moord.” Om nog meer informatie te verzamelen, liet het onderzoeksteam niet veel later op Overamstel expres een kade instorten. “Dat onderzoek kreeg de wind mee na de Grimburgwalinstorting.”

Hoe ontstaat een zinkgat?

Maar de Grimburgwal was niet de eerste én niet de laatste kade waaraan de gevolgen van achterstallig onderhoud te zien zijn. Korff legt uit hoe de zinkgaten op de Lijnbaansgracht konden ontstaan en of je nog met een gerust hart in de oude binnenstad kan fietsen.

Wanneer alle kades hersteld zijn en hoe veel al dat onderhoud gaat kosten? Ook dat hoor je in de nieuwste aflevering van Amsterdam Wereldstad.

