Waarom het Amsterdamse gymnasium zo geliefd én elitair is

Van de ruim 46.000 Amsterdamse scholieren gaat ongeveer 9 procent naar het zelfstandig gymnasium. In heel Nederland ligt dat percentage maar op 4 procent. Wat maakt het gymnasium in Amsterdam zo populair? En welke invloed heeft dat op de stad?

Het gymnasium bevordert ongelijkheid ‘in een samenleving waar de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt’, schreef de 15-jarige Paroollezer Joppe Dirkzwager aan Het Parool. Heeft Dirkzwager een punt? Presentatrice Lorianne van Gelder praat erover met onderwijsverslaggever Raounak Khaddari.

“Amsterdamse scholen zien dat een bepaalde groep leerlingen zich überhaupt niet inschrijft voor zelfstandige gymnasia,” vertelt Khaddari. Terwijl deze leerlingen misschien wel de capaciteiten hebben. “Dat komt onder andere doordat er op zelfstandige gymnasia impliciete regels gelden: een zekere kledingstijl, manier van praten, culturele uitjes... Daardoor denkt een bepaalde groep kinderen: ho eens even, wat moet ik daar gaan doen?”

Toch zijn de Amsterdamse gymnasia heel populair. Kurano Bigiman is docent klassieke talen op een van die scholen: het Vossius College. Ook startte hij het eerste gymnasium van Amsterdam-Zuidoost, op het Ir. Lely Lyceum. Volgens Bigiman moeten er juist meer kinderen naar het gymnasium. “Zien we eindelijk dat een veel diversere groep het gymnasium weet te vinden en dan willen we dat gaan afschaffen?”

Wat doen scholen om het gymnasium diverser te krijgen? Waarom heeft Amsterdam zo veel meer gymnasia dan andere Nederlandse steden? En wat gebeurt er als een leerling op het zelfstandig gymnasium toch naar een ander niveau wil? “Dan heb je in Amsterdam echt een probleem.”

Je hoort het in de nieuwste aflevering van Amsterdam wereldstad.

Amsterdam wereldstad In de podcast Amsterdam wereldstad komen typisch Amsterdamse thema’s aan bod. Paroolverslaggever en presentator Lorianne van Gelder neemt luisteraars wekelijks mee, samen met experts van binnen en buiten Het Parool. Iedere dinsdagochtend verschijnt een nieuwe aflevering.

