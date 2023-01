Waarom elke Amsterdammer asociale fietsers haat, maar zelf ook door rood fietst

“Ik heb veel ergernissen op het gebied van fietsen,” opent Paroolverslaggever Marc Kruyswijk de podcast Amsterdam wereldstad. En hij is niet de enige Amsterdammer die zich vol ergernis een weg baant door de stad. In deze aflevering van Amsterdam wereldstad bespreekt presentatrice Lorianne van Gelder wat er allemaal misgaat (en goed gaat) in fietsstad Amsterdam.

“Het heeft soms te maken met een beperkte kijk om je heen,” vertelt Paul van Lange, hoogleraar psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. “Net als in de supermarkt. Daar heb je ook mensen die met een karretje ik weet niet hoe lang de gang blokkeren.” Maar als we zélf een keer de weg afsnijden, lijkt dat toch echt de beste keuze te zijn. “Mensen vinden zichzelf over het algemeen veel beter dan gemiddeld.”

Welke groep Amsterdammers gedraagt zich het asociaalst in het verkeer? Hebben de nieuwe, snelle fietsen invloed op ons fietsgedrag? En hoort het er gewoon bij in Amsterdam, of is het tijd voor fietsetiquette? Je hoort het in Amsterdam wereldstad.

