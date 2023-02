Waarom de Amsterdammer (bijna) niks meer te zoeken heeft in zijn eigen winkelstraat

“Het verdwijnen van Eichholtz? Ja, dat deed pijn,” zegt Paroolverslaggever Hannah Stöve in deze aflevering van Amsterdam wereldstad. De delicatessenzaak zat ruim 144 jaar in de Leidsestraat en onderging recent een rigoureuze make-over. “Er is eigenlijk niks meer van het oude Eichholtz over.”

En Eichholtz is lang niet de enige. Uit het onderzoek dat Hannah onlangs deed met collega Herman Stil bleek dat in ongeveer drie jaar tijd 33 van de 76 winkels in de Leidsestraat van invulling veranderden.

Ondertussen mijden Amsterdammers de straat meer dan ooit. Winkels die er nu neerstrijken richten zich in de eerste plaats op de (low budget) toerist, die nog wél door de straat wandelt. Volgens stadshistoricus Clé Lesger is dat tragisch, maar ook logisch: “Door de hoge huurprijzen is er geen ander alternatief meer dan omzet draaien, omzet draaien, omzet draaien.”

In de Amsterdamse winkelstraten poppen nu, na een periode van Nutellawinkels, ook steeds meer snoepwinkels op. Hannah Stöve: “Producten van lage kwaliteit, maar met grote marges. En ze verkopen als een malle.”

Eén snoepwinkel in de Leidsestraat is er overigens alweer mee opgehouden. Maar of Amsterdammers blij zullen zijn met wat ervoor in de plaats is gekomen? En of er nog hoop is voor de Amsterdamse winkelstraat? Dat hoor je in deze nieuwe aflevering van Amsterdam wereldstad.

