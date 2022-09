Waarom burgemeester Halsema bedrijven sluit na een incident

Een explosie of beschoten gevel, een granaat voor de deur of criminelen over de vloer: geregeld sluit de gemeente bedrijven omdat ze een gevaar zouden vormen voor de openbare veiligheid. Maar hoeveel nut heeft die maatregel? En kom je als ondernemer zo’n sluiting nog te boven?

Amsterdam wereldstad trapt het nieuwe seizoen af met een onderwerp dat eigenlijk altijd actueel is: bedrijven, vaak horecazaken, die op last van de gemeente worden gesloten. Vaak vanwege een incident waardoor de openbare veiligheid in het geding komt. Zo’n sluiting leidt eigenlijk altijd tot gedoe én vragen, want straf je hiermee niet juist de ondernemer in plaats van de dader? Presentator Lorianne van Gelder praat erover met Paul Vugts, misdaadverslaggever bij Het Parool.

Volgens Vugts hoeft één incident in ieder geval niet direct het einde van een bedrijf te betekenen. “Toen Eberhard van der Laan nog burgemeester was, werden een poos alle zaken die doelwit waren van een aanslag automatisch gesloten. Maar dat ‘schieten-is-sluitenbeleid’ zet zijn opvolger, burgemeester Femke Halsema, niet door. Vugts: “Halsema wil goed kijken naar de mogelijke achtergronden van een aanslag. Kan de eigenaar of pandbezitter er iets aan doen? Zij wacht soms het politieonderzoek af voordat ze een besluit neemt over wel of niet sluiten.”

Uit woning gezet

De cijfers bevestigen dit beleid: van de achttien zaken waar dit jaar een aanslag plaatsvond, zijn er zes gesloten. Café in the City en een vestiging van The Harbour Club zijn de meest recente voorbeelden van bedrijven die dicht moesten, nadat er explosieven waren afgegaan. De uitbater van The Harbour Club vond de sluiting oneerlijk. Hij spande een kort geding aan, maar verloor.

Het sluiten van bedrijven en woningen blijft hoe dan ook een lastige kwestie, beaamt Vugts. “Als er een drugslab is ontdekt in jouw woning moet je misschien niet piepen. Maar stel, je woont met een heel gezin in een woning en één zoon heeft een wapen toegestopt gekregen. Als die ouders van niks weten, maar wel hun woning moeten verlaten is dat heel zuur.”

Mensen die hun huis worden uitgezet krijgen vaak geen hulp bij het vinden van een nieuwe woning. En ondernemers krijgen geen compensatie bij sluiting. Zij zien hun inkomsten dus in één klap wegvallen. De eigenaar van The Harbour Club zei eerder al dat de sluiting van zes maanden waarschijnlijk faillissement betekent.

Al zijn er ook genoeg zaken en ondernemers die zo’n gedwongen sluiting weer te boven komen. Hoe ze dat voor elkaar krijgen en welke maatregelen bedrijven nemen om criminelen buiten de deur te houden, hoor je in de nieuwe aflevering van Amsterdam wereldstad.

