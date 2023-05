Waarom ‘Bolle Jos’ Leijdekkers (31) de meest gezochte man van Nederland is

Binnen de opsporingsdiensten en in het criminele milieu wordt hij gezien als puissant rijke drugsbaron, die oppermachtig werd door zijn wereldwijde netwerk. Wie is deze 31-jarige Bredanaar? Hoe maakte hij zo snel carrière en welke verdenkingen liggen er tegen hem. Dit en meer hoor je in de nieuwste Parool Misdaadpodcast, die eerst een week exclusief is te beluisteren op Parool.nl en in de app van Het Parool.

Luister hier naar de eerdere afleveringen van de Parool Misdaadpodcast, voorheen de Taghi Podcast.