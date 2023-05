Waarom Amsterdam geen ‘kijk mij nou’-plein heeft

“Als je over een plein fietst, kijk je toch altijd even op,” zegt Hans van der Beek in de podcast Amsterdam wereldstad. “Het geeft een beetje jeu aan de stad.” De Paroolverslaggever maakte een korte serie over Amsterdamse pleinen en weet inmiddels alles over de – niet zo florissante – geschiedenis van de Dam. “We waren de grap van Europa.”

Volgens stadshistoricus Tim Verlaan zeggen pleinen veel over ‘de ziel van de stad’. Schuilt in de houtje-touwtje pleinen dan de charme van Amsterdam? Of zijn er pleinen die beter op de schop kunnen? En waarom heeft Amsterdam eigenlijk geen Grote Markt? Je hoort het in de nieuwste aflevering van Amsterdam wereldstad.

Beeld Sjoukje Bierma

Amsterdam wereldstad

