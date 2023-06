Waarom Amsterdam een voedingsbodem voor mentale problemen is

Stress, angst, eenzaamheid: al sinds 2008 neemt het aantal Amsterdammers met mentale klachten flink toe. Hoe kan het dat de stad die ons zoveel geluk brengt, ons ook zo ongelukkig kan maken?

Zes op de tien Amsterdammers tussen de 16 en 25 jaar kampen met mentale klachten. Ook landelijk groeit dit cijfer flink, maar in Amsterdam geven wel héél veel mensen aan dat het (soms) niet goed met ze gaat. Zijn we 'gewoon’ niet weerbaar genoeg meer? Of is er iets anders aan de hand?

“De anonimiteit van een stad heeft ook een keerzijde,” zegt Juul van Hoof van de GGD Amsterdam. “Mensen geven aan: ik woon wel in een huis in een straat, maar ik ken eigenlijk niemand.”

Ook verslaggever Raounak Khaddari spreekt vaker met Amsterdammers die mentale strubbelingen ervaren. “Het is juist in de stad soms moeilijk om aansluiting te vinden, omdat die verbinding er lang niet overal is.”

Moeilijke perioden horen bij het leven, maar de druk op met name jongeren en jongvolwassenen is ook echt groter geworden, zegt Van Hoof. “En we zien ook dat het veel uitmaakt waar in de stad je opgroeit en wat bijvoorbeeld de sociaal-economische status is van je ouders.”

Waar de mentale problemen het grootst zijn én hoe Amsterdam grip probeert te krijgen op dit groeiende probleem, hoor je in deze aflevering van Amsterdam wereldstad.

Amsterdam wereldstad In de podcast Amsterdam wereldstad komen typisch Amsterdamse thema’s aan bod. Paroolverslaggever en presentator Lorianne van Gelder neemt luisteraars wekelijks mee, samen met experts van binnen en buiten Het Parool. Iedere dinsdagochtend verschijnt een nieuwe aflevering.

