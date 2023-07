Waarom Amsterdam al jaren dezelfde festivals heeft

In de nieuwste aflevering van podcast Amsterdam wereldstad vertelt Daniel van Drunen, medeoprichter van Chasing the Hihat, over zijn eerste stappen als festivalorganisator. “We vonden het superstoer om in het Westelijk Havengebied een loods te vinden, speakers neer te zetten en tot diep in de nacht te feesten.”

Chasing the Hihat maakte wat beginnersfouten, maar organiseert ruim tien jaar later succesvolle festivals als Oranjebloesem en Georgie’s. “Festivals hebben in die tijd een heel grote professionaliseringsslag gemaakt,” vertelt Paroolverslaggever Jesper Roele. Hij legt uit waar organisatoren inmiddels aan moeten voldoen, voordat bezoekers een voet op het festivalterrein zetten. “Het aantal plannen dat een organisatie moet indienen, loopt op richting de vijftien.”

Die regels hebben behoorlijk wat invloed, vertelt Van Drunen. “Het strenge geluidbeleid, gecombineerd met oprukkende woningbouw op sommige locaties, maakt dat het op een gegeven moment niet meer uitkomt.”

Wat zijn de nieuwe plannen voor het evenementenbeleid van cultuurwethouder Touria Meliani? Hoe gaat Van Drunen om met klagende omwonenden en hoe krijg je nieuwe festivalnamen in Amsterdam? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Amsterdam wereldstad.

Amsterdam wereldstad In de podcast Amsterdam wereldstad komen typisch Amsterdamse thema’s aan bod. Paroolverslaggever en presentator Lorianne van Gelder neemt luisteraars wekelijks mee, samen met experts van binnen en buiten Het Parool. Iedere dinsdagochtend verschijnt een nieuwe aflevering.

