Branie podcast

Vervelende puzzel bij Ajax: ‘Geen aanvaller lijkt gelukkig op dit moment’

Het was een rotweek voor Ajax. Na het teleurstellende optreden in Liverpool trakteerde AZ de Amsterdammers op de eerste competitienederlaag: opnieuw 2-1. AZ had hetzelfde strijdplan als Liverpool en Ajax had er ook in Alkmaar geen antwoord op. Daar moet over worden nagepraat in Branie, de Ajaxpodcast.