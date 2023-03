Verkiezingseditie: hoe de Provinciale Staten en Amsterdam niet zonder elkaar kunnen

Een opfrisser nodig? Fien Reerds, docent communicatiewetenschap aan de UvA en presentator bij de Kiesmannen, schuift aan bij de podcast Amsterdam wereldstad voor een snelcursus Provinciale Staten. Waar stemmen we die dag ook alweer voor, wie zijn die Statenleden en wat houdt hun werk in?

Daarnaast bespreekt presentator Lorianne van Gelder met Tim Wagemakers, politiek verslaggever van Het Parool, welke invloed de Provinciale Staten hebben op het leven in Amsterdam. Dat doen ze aan de hand van de belangrijkste verkiezingsthema’s: van Tata Steel tot woningbouw en van stikstof tot windmolens. “Daar zie je dat de provincie misschien niet altijd even sexy is, maar op sommige onderwerpen wel aan de leefomgeving van mensen raakt.”

Amsterdamse arrogantie?

Hoe staat het met de ‘Amsterdamse arrogantie’ ten opzichte van andere gemeenten in Noord-Holland en wat valt er te kiezen bij de waterschappen? Je hoort het allemaal in de nieuwste aflevering van Amsterdam wereldstad.

