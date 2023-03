Van roman tot detective: in deze boeken speelt Amsterdam een grote rol

Wat hebben Kees de jongen, de Cock met ceeooceekaa en het meisje Panda gemeen? Alle drie struinen ze door de straten van Amsterdam. En zij zijn niet de enigen. De hoofdstad is het decor van vele boeken. Wat zijn de opvallendste verhalen? En welke hotels, straatbankjes en peeskamers uit romans bestaan echt?

De Boekenweek is in volle gang, dus deze week is Marjolijn de Cocq, chef boeken van Het Parool, te gast in Amsterdam wereldstad. “Als je hier in Amsterdam woont zijn veel plekken vanzelfsprekend, maar als je erover leest, ga je er toch weer anders naar kijken.”

Sanne Fase, mede-eigenaar van de Java Bookshop en de Linnaeus Boekhandel in Amsterdam-Oost, merkt dat Amsterdammers het leuk vinden als een boek zich afspeelt in de buurt. “Het is een beetje alsof je onderdeel bent van een veel groter verhaal. Alsof je een toevallige voorbijganger bent die beschreven wordt.”

Elk stadsdeel een boek

En natuurlijk worden er veel, heel veel boeken besproken. Presentator Lorianne van Gelder ‘wandelt’ met haar gasten van de Wallen van John Irving, via het Vondelpark van Remco Campert, door het Oosterpark van Maartje Wortel, tot de Bijlmer van Diana Tjin. Ook boeken die zich afspelen in Amsterdam-Noord, Nieuw-West en Weesp komen voorbij.

Wat een schrijvershuis is, in welk boek de Stopera wordt opgeblazen en waarom Van Gelder nooit meer normaal naar de Amsterdamse Bijenkorf kan kijken, hoor je allemaal in de nieuwste aflevering van Amsterdam wereldstad.

Beluister hieronder ook de andere afleveringen van Amsterdam wereldstad: