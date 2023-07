Tien plekken in Amsterdam waar muziekgeschiedenis werd geschreven

Muziekjournalist Stefan Raatgever zet in de podcast Amsterdam wereldstad tien opvallende verhalen op een rij. Voer voor twijfel en discussie, zo’n lijst, maar daar laat hij zich niet door uit het veld slaan. “Ik wil met deze top tien laten zien dat deze stad muzikaal heel rijk geschakeerd is,” zegt hij. “Het zijn mooie verhalen en we gaan van hot naar her, door de hele stad heen. Al het commentaar mag mijn kant op!”

Op nummer 10 een moment dat het wereldnieuws heeft gehaald: het tragische overlijden van Chet Baker. “Het mysterie blijft intact. Hoe valt iemand uit een raam? Is hij misschien geduwd?”

Maar er staan ook veel positieve momenten in de lijst. “Osdorp Posse heeft baanbrekend werk gedaan voor iedereen die we de afgelopen jaren in de hitlijsten hebben gehoord.”

Welke invloed hadden Amsterdamse clubs op de wereldwijde dancescene? Hoe ging Amsterdam om met hordes hysterische Beatlesfans? De antwoorden op die vragen en op de vraag wat volgens Raatgever hét nummer 1-moment uit de Amsterdamse muziekgeschiedenis is, hoor je in de nieuwste aflevering van Amsterdam wereldstad.

Amsterdam wereldstad In de podcast Amsterdam wereldstad komen typisch Amsterdamse thema’s aan bod. Paroolverslaggever en presentator Lorianne van Gelder neemt luisteraars wekelijks mee, samen met experts van binnen en buiten Het Parool. Iedere dinsdagochtend verschijnt een nieuwe aflevering.

Luister ook naar eerdere afleveringen van Amsterdam wereldstad