‘Schreuder heeft de hiërarchie totaal uit de Ajaxselectie gewisseld’

In de laatste Branie van 2022 gaat het over die twee wedstrijden, over het totale gebrek aan lijn en hiërarchie en over de dilemma’s die voor Ajax op tafel liggen in deze extra lange winterstop.

“Je ziet dat er totaal geen hiërarchie meer in het elftal zit,” zegt Dick Sintenie, Ajaxverslaggever van Het Parool. “Die heeft Schreuder er eigenhandig uitgewrongen met al zijn wissels. Dat valt hem aan te rekenen.”

Maar was er na rust in Emmen ook sprake van ‘werkweigering’, zoals hier en daar werd gesuggereerd? “Dat vind ik zo’n onzin,” zegt Jesse ter Haar van Ajax Showtime. “Zeker als het over een speler als Daley Blind gaat. Het doet wel een beetje pijn dat zoiets wordt geroepen over een jongen die zoveel Ajax in zich heeft.”

Winterslaap

Het WK staat voor de deur. Branie gaat in winterslaap tot Ajax het seizoen hervat. Presentator Menno Pot somt de Ajacieden op die afreizen naar Qatar: Taylor, Berghuis, Pasveer, Blind, Klaassen, Bergwijn, Timber, Tadic, Kudus, Álvarez, Sánchez. “Als je die namen zo hoort,” zegt Sintenie, “dan denk ik: daar kun je toch best een fatsoenlijk team van maken.”

Op maandag 10 januari is Branie er weer en kijken we hoe het ervoor staat.

