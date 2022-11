Ridouan Taghi spreekt, maar is dat slim?

Youssef Taghi, die ervan wordt verdacht in zijn rol als advocaat als doorgeefluik gefungeerd te hebben voor zijn zijn neef Ridouan, wil geen verder onderzoek naar mogelijk andere communicatielijnen uit de Extra Beveiligde Instelling in Vught, maakte zijn advocaat onlangs bekend. En dat was een opmerkelijke draai. Wouter Laumans: “Iedereen in de rechtbank denkt op dat moment: wat is hier aan de hand? En niemand weet het.”

“Wat er bij mij blijft hangen: dit is een familiekwestie die uiterst lastig is. Neef 1 en neef 2 zijn in elkaars vaarwater terechtgekomen en dat werd nu gladgestreken.”

Paul Vugts: “Wat ik opvallend vond: Ridouan Taghi zegt allerlei dingen die indirect bewijs leveren tegen Youssef Taghi. Zijn verweer: het was allemaal een spelletje om te testen of ik werd afgeluisterd. Maar hij bevestigt het wel. De rechtbank kan dat straks als bewijs gebruiken: zelfs Ridouan Taghi zegt dat Youssef Taghi het gedaan heeft.”

