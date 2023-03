Podcast Amsterdam wereldstad

Podcast: waarom het zo moeilijk is Amsterdam(mers) autoluw te maken

Met je auto over het Museumplein crossen en daarna pal aan de Dam parkeren. Een kleine vijftig jaar geleden was daar niets geks aan. De auto was de baas in de stad. Inmiddels wil Amsterdam autoluw worden. Wat betekent dat voor de Amsterdammer die zijn auto dagelijks gebruikt? En waarom is het zo moeilijk om die wagen te laten staan?