Podcast | Dit weten we over de comeback van kraken in Amsterdam

In de nieuwste aflevering van de podcast Amsterdam Wereldstad gaat het over de kraakbeweging in Amsterdam. Lang was kraken vooral iets dat we kenden uit de jaren tachtig, maar nu lijkt sprake van een comeback.

Presentator Lorianne van Gelder praat erover met Parool-verslaggever Hannah Stöve, die verschillende krakers sprak. Bijvoorbeeld in het eind oktober gekraakte pand op de Nieuwezijds Voorburgwal. “Het is gewoon een krot, meer kan ik er niet van maken. (...) Maar dat betekent niet dat ze er niets leuks mee doen.”

Gert Jan Bakker van stichting !Woon vertelt alles over de opkomst van de kraakbeweging. Hoe ging dat in de jaren zestig? “Er was meteen al een hetze: ‘Dat langharige werkschuwe tuig. Ga werken en doe normaal!’ Maar de overheid had er niet echt een antwoord op.”

In 2022 werd anders gereageerd op het kraken, aldus Stöve. Zo bepaalde de rechter dat krakers van een pand in de Vossiusstraat daar gewoon mogen blijven wonen. Hoe dat zit, hoor je in Amsterdam wereldstad.

