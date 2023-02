Parool Misdaadpodcast: Hoe konden Reduan B., Derk Wiersum en Peter R. de Vries onbeveiligd worden vermoord?

Wouter Laumans: “Dat er van alles is misgegaan rondom de beveiliging was al bekend, maar het rapport is heel gedetailleerd. Als je dat allemaal onder elkaar ziet, dan blijft een vraag hangen: hoe kan dit?! Het beeld dat je overhoudt is van overheidsinstanties die langs elkaar heen werken, die soms niet luisteren naar wat hun verteld wordt, en de dreiging die er hing niet goed hebben ingeschat.”

Paul Vugts: “Het doel van het onderzoek is structuurfouten aan het licht brengen, en op te lossen. De hoofdlijn is: hoe vaak het misgaat met informatie, hoeveel verschillende clubjes er zijn, en hoeveel verschillende bevoegdheden waar informatie kan blijven hangen. Dat is in retrospectief, met de drie mensen die er niet meer zijn, hartverscheurend.”

Wat er precies misging bij de drie moorden hoor je in deze aflevering van de Parool Misdaadpodcast.

Lees ook: De Onderzoeksraad voor Veiligheid schetst in een onthutsende reconstructie hoe cruciale informatie steeds in bureaucratie bleef hangen.

Luister hier naar de eerdere afleveringen van de Parool Misdaadpodcast, voorheen de Taghi Podcast.