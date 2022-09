‘Na deze tik van Liverpool is het cruciaal dat Ajax zich zondag tegen AZ goed herpakt’

Liverpool begon slecht aan het seizoen en dus achtte Ajax zich op voorhand kansrijk op Anfield, maar helaas: Liverpool stond op, was weer de pressingmachine van wereldniveau. Ajax moest buigen, al deed het dat pas in de 89e minuut: 2-1. In een extra Champions League-editie duiden de mannen van Branie, de Ajaxpodcast van Het Parool en Ajax Showtime, het duel in Engeland: gastheer Menno Pot, Parool-verslaggever Dick Sintenie en Showtime-redacteur Thijs Zwagerman op zoek naar zingeving.

Hoe goed was Liverpool? Hoe slecht was Ajax? Klopten de opstelling en de wissels? Waar was Steven Bergwijn? Welke Ajacieden voldeden wél? Wat betekent deze teleurstelling over Ajax’ kansen in groep A? Wat zegt het over waar Ajax nu staat?

Lef en moed

“Schreuder wilde dat Ajax met lef en moed zou spelen,” zegt Thijs Zwagerman, die zijn licht ook nog even laat schijnen op de 4-0 nederlaag die Ajax O19 (maar eigenlijk Ajax O18) in de UEFA Youth League leed tegen Liverpool.

“Het was wel een belangrijk puntje dat Ajax in de voorlaatste minuut uit de vingers is geglipt,” zegt Dick Sintenie. “Maar het kan natuurlijk nog alle kanten op in de groep. Voor nu is het vooral cruciaal dat Ajax zich herpakt en zondag goed speelt tegen AZ. Dat jongens als Taylor en Bassey het tegen dit Liverpool zwaar hadden, is geen schande. Maar ze moeten zondag een goede partij spelen. Zo maak je stappen.”

Ajax gaat door. Maandag is Branie er weer.

