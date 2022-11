Moeten de sterke Conceiçao, Kudus, Wijndal en Rensch in de basis tegen PSV?

De laatste speeldag bood geen verrassingen: Ajax was opnieuw te sterk voor de zwakke Rangers (1-3) en eindigde als derde in groep A. Eigenlijk was de wedstrijd in Glasgow vooral een opmaat naar de topper tegen PSV van aankomende zondag, concludeert Branie, de Ajaxpodcast van Het Parool en Ajax Showtime.

Uit alles blijkt dat presentator Menno Pot, Paroolverslaggever Dick Sintenie en Showtimehoofdredacteur Bart Veenstra dat ook zo zien. “Brian Brobbey doet het de laatste tijd goed, maar in Glasgow speelde Mohammed Kudus en die was óók erg sterk,” constateert Veenstra. “In de spits heeft Alfred Schreuder echt een luxeprobleem nu.”

Gevaarlijke flankaanvallers

Dat zou ook kunnen gelden voor de beide backposities: Owen Wijndal speelde in plaats van Daley Blind en deed het goed, tot hij geblesseerd raakte. Devyne Rensch viel sterk in.

Zijn zij het antwoord op de gevaarlijke flankaanvallers van PSV? “En dan Daley Blind helemaal niet opstellen?” denkt Sintenie hardop. “In de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal kreeg Cody Gakpo steeds te veel ruimte op links. Daar moet dus een Ajaxback staan die kort op hem zit. Misschien is dat toch eerder Sánchez dan Rensch.”

Maandag in Branie: een uitgebreide nabeschouwing van de kraker Ajax - PSV.

Luister onze Ajaxpodcast Branie: