Moet een trainer van Ajax zich wel zo laten gaan als Schreuder deed?

Dusan Tadic keerde terug op zijn vertrouwde linkerflank en bereidde ouderwets de ene na de andere kans voor. Brian Brobbey startte als spits en scoorde twee keer. Steven Bergwijn ging naar rechts. Is dat de voorhoede waarmee Ajax de komende tijd verder moet?

‘Showtime’-redacteur Jesse ter Haar: “Wat mij betreft wel. Tadic en Bergwijn spelen allebei het liefst vanaf links, maar op rechts brengt Bergwijn meer dan Tadic.”

In het defensief

Natuurlijk gaat het ook over de emotionele uitbarsting van trainer Alfred Schreuder, die na afloop van de wedstrijd zijn criticasters woedend van repliek diende. Aan de Branietafel verschillen de meningen. Presentator Menno Pot vindt het ‘wel mooi’, Paroolverslaggever Dick Sintenie is kritischer: “Een Ajaxtrainer moet zich niet zo emotioneel laten gaan. Louis van Gaal doet dat ook, maar die blijft altijd boven de materie staan. Schreuder liet zich in het defensief dwingen.”

Is Ajax’ voorzichtige wederopstanding vroeg genoeg begonnen om klaar te zijn voor de krakers tegen Liverpool, Rangers en PSV, de komende weken? Branie blijft het volgen.

