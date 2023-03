Podcast Branie

Michael van Praag: ‘Heitinga onervaren? Dat was Van Gaal ook’

Het voetbal beleeft een interlandbreak: even geen Ajaxwedstrijd, al bouwt de club wel aan een nieuwe beleidsstructuur voor volgend seizoen. Een mooi moment om een man uit te nodigen die zowel voorzitter van de KNVB als van Ajax was: Michael van Praag is te gast bij presentator Menno Pot en Paroolverslaggever Dick Sintenie in een speciale aflevering van Branie.