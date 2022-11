Meer dan de helft van de Amsterdammers is alleenstaand: de opkomst van de supersolo

Een meerderheid van de Amsterdammers is alleenstaand. Maar hoe houd je in je eentje het hoofd boven water in de dure stad? Is Amsterdam nou ideaal of juist verre van ideaal voor de alleenstaande? En wat is een supersolo?

Waar landelijk 46 procent van de mensen alleenstaand is, vormen alleenstaanden in Amsterdam inmiddels een stevige meerderheid van 63 procent. Reden voor Parool-verslaggevers Raounak Khaddari en Malika Sevil om daar in te duiken. Khaddari vertelt erover in Amsterdam wereldstad. “Toen we eraan begonnen, ontdekten we dat het veel gecompliceerder, interessanter en ingewikkelder is dan we aanvankelijk dachten.”

Volgens demograaf Jan Latten ontwikkelde Amsterdam zich in de jaren zeventig als ‘alleenstaanden-stad’. Onder andere doordat mensen in die tijd de kans kregen om in eengezinswoningen in Zaanstad en Purmerend te gaan wonen. “Gezinnen dachten: hè hè eindelijk hebben we ergens een douche, weg uit die oude troep in Amsterdam.”

Geen vreemde eend

Nog steeds trekt een deel van de gezinnen weg uit de stad, maar er zijn veel meer redenen dat Amsterdam veel alleenstaanden telt. De simpelste: “Het is aantrekkelijk voor alleenstaanden dat er zo veel alleenstaanden zijn. Je vindt elkaar in de stad,” aldus Khaddari.

Latten: “Als je in een echte vinexlocatie woont met allemaal eengezinshuizen, en je zit daar als ex tussen in je uppie, dan word je ook nog als bedreiging gezien voor de koppels. Je zou de relatie kunnen verstoren. Wat dat betreft is Amsterdam een walhalla. Je bent geen vreemde eend in de bijt.”

Maar makkelijk is het niet om hier alleen te wonen. “Je kunt stellen dat bijna elke alleenstaande in Amsterdam een supersolo is, want je moet heel veel kunnen om in de stad te wonen,” vertelt Khaddari. Meer over supersolo’s en powerkoppels, daten, eenzaamheid en de gevolgen voor de woningmarkt, hoor je in Amsterdam wereldstad.

