‘Krystian M. lijkt een crimineel uitzendbureau voor geweld te runnen’

Wouter Laumans: “Deze Krystian M. lijkt als een soort aannemer een groep mensen te hebben geregeld die hier figureren in een aantal strafzaken. Niet alleen in de zaak Peter R. de Vries, maar ook in een poging tot liquidatie, autodiefstallen, de mishandeling van een ex-zwager van Ridouan Taghi en een vermeende rivaal van Taghi.”

Ook in de strafzaak 26Woltz, waarbij justitie staffen tot zeven jaar eist voor vijf Polen die naar Nederland zouden zijn gehaald om hier ‘een Poolse maffia’ op te bouwen, valt de naam van M. als opdrachtgever.

Paul Vugts: “In al deze uitdijende strafzaken komen steeds puzzelstukjes boven. Het OM probeert niet alleen naar de uitvoerders te kijken, maar telkens een tree omhoog: wie was de tussenpersoon, en wie is de uiteindelijke opdrachtgever. Als de opdrachten van Ridouan Taghi komen, hoe is dat dan gegaan? Via Youssef Taghi en zijn neef Jaouad F. naar Krystian M.?”

Volgens Laumans en Vugts draait het in deze zaken niet alleen om een straf, het gaat ook om waarheidsvinding. “Ook al krijgt Taghi levenslang in Marengo, dan nog wil het OM het hele plaatje inkleuren.”

Laumans: “Justitie en politie zijn in Nederland en het buitenland veel zaken aan het rondbreien. Paul en ik verwachten een drukke herfst.”

