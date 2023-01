‘John Heitinga heeft emmers onder het lekkende dak van Ajax geplaatst’

Wat voor man is hij, het 39-jarige ‘kind van de club’? Wat is zijn visie als trainer? Wat gaat hij veranderen? En: wat wil Ajax eigenlijk met hém? Presentator Menno Pot, Paroolverslaggever Dick Sintenie en ‘Showtime’-redacteur Bademba Barrie laten hun gedachten erover gaan.

Laatstgenoemde volgt voor Ajax Showtime Jong Ajax van nabij en sprak Heitinga uitgebreid over zijn trainersvisie. “Hij raakte niet uitgepraat over wat hij mindset noemde: niet alleen op je talent teren, maar ook mentaliteit tonen. Daar zal hij op hameren, want heeft tijdens het trainingskamp in Marbella kunnen vaststellen dat daar wel het nodige aan schort.”

Volwassen

“Hij kwam goed over rond zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer,” zegt Sintenie. “Volwassen. Rustig. Realistisch. Hand van de trainer? Nee, zei hij. Het dak is nog steeds lek. Heitinga heeft alleen wat emmertjes onder de grootste lekplekken gezet. Dat deed hij op zich goed.”

Heitinga’s eerste winstpartij is binnen. Voor hem ligt nu een week zonder midweekse wedstrijd. Kan Ajax zich nog melden in de titelrace? Wat kan Heitinga op korte termijn betekenen? Maakt hij het seizoen af? En hoe daarna verder?

Misschien is aankomend weekend, tijdens Cambuur - Ajax, de hand van Heitinga al iets duidelijker te zien. Dat komt volgende week aan de orde in Branie.

Luister onze Ajaxpodcast Branie: