Is Ajax bestand tegen het beruchte laatste halfuur van Feyenoord?

“Het is ontzettend spannend,” zegt Paroolverslaggever Dick Sintenie, “want vergeet niet dat AZ en PSV vlak achter Ajax zitten. Bij verlies in de Klassieker staat Ajax waarschijnlijk derde. Er staat veel op het spel. Het doet bijna een beetje denken aan die bloedstollende slotdag van de competitie in 2007, toen drie clubs op de laatste speeldag een gelijk aantal punten hadden.”

Presentator Menno Pot: “Toen stond het nog veel dichter bij elkaar, maar één parallel zie ik wel: mensen hadden het alleen over AZ en Ajax. Niemand praatte over PSV. Dat gevaar zie ik nu ook: iedereen praat over Feyenoord - Ajax, terwijl bij één misstap AZ al over Ajax heen kan.”

Toch niet saai

Sintenie steekt de hand in eigen boezem: vorige week zei hij over het saaie voetbal dat we er maar aan moesten wennen in het restant van dit seizoen. Nou, nee: Ajax speelde in Heerenveen een halfuur fantastisch. Waar lag dat aan? Showtime-redacteur Bart Veenstra zag, behalve een sterk Ajax, ook een Heerenveen dat wilde voetballen en daarbij veel ruimte weggaf.

Sintenie: “Feyenoord is heel lastig te verslaan en heeft elke week opnieuw de fitheid om in het laatste halfuur toe te slaan. Dat is geen toeval. De vraag is: is Ajax bestand tegen het laatste halfuur van Feyenoord?”

Zondag weten we het antwoord. En maandag is Branie er weer!

