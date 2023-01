Hoe schurft het (seks)leven van Amsterdamse studenten beïnvloedt

“De jeuk was ónbeschrijfelijk,” vertelt een van de Amsterdammers die haar verhaal anoniem doet in de podcast Amsterdam wereldstad. Dat is voor Fleur Clarijs, huisarts bij Huisartsenpraktijk UvA, een bekend verhaal. “Ik hoor echt dat mensen gek worden van de jeuk en daardoor nachten wakker liggen.”

De Amsterdammers in deze aflevering zijn lang niet de enigen die last kregen van schurft. “Afgelopen oktober hebben we 49 keer een recept voor pillen tegen schurft uitgeschreven,” vertelt Clarijs. “Het jaar ervoor waren het er vijf en het jaar daarvoor maar één.”

Paroolverslaggever Hans van der Beek vertelt presentatrice Lorianne van Gelder dat de huidaandoening niet alleen voor jeuk zorgt. “Het is een heel somber beeld dat je krijgt. Mensen schamen zich en zonderen zich af.”

Waarom schurft vaak met een soa wordt verward, hoe schurftschaamte de verspreiding beïnvloedt en wat de lange termijngevolgen van schurft zijn, hoor je in de podcast Amsterdam wereldstad.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Beluister ook de andere afleveringen van onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: