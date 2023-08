Hoe queers in Amsterdam meer én minder ruimte krijgen in de stad

Al meer dan 25 jaar kleurt Amsterdam voor de weken van Pride in alle kleuren van de regenboog. Maar tegelijkertijd worden er ook het hele jaar rond regenboogvlaggen gestolen of vernield en krijgen lhbtq’s bedreigingen en geweld te verduren. Wat betekent het eigenlijk om queer te zijn in deze stad?

Steeds maar weer liep personal trainer Senn van Beek ertegenaan: bij elke sportschool waar die kwam, voelde die zich niet helemaal op diens plek. En dat geldt voor meer queer mensen in Amsterdam: sommigen sporten zelfs helemaal niet, omdat de sportschool niet voelt als een plek waar zij thuishoren.

Van Beek richtte daarom Amsterdams eerste queergym op, zo vertelt die in deze nieuwste aflevering van Amsterdam wereldstad: sportschool We Are Queer in Amsterdam-Oost. “Mensen die hier komen sporten zeggen: ga alsjeblieft nooit meer weg.”

Een eigen sportschool is mooi, maar tegelijkertijd is de noodzaak van een speciale queergym ook zorgwekkend te noemen. Paroolverslaggever Tahrim Ramdjan vertelt over hoe mensen uit de lhbtq-gemeenschap op straat regelmatig ‘uit het niets’ te maken krijgen met agressie, bedreiging of erger: “Hoe iemand loopt of praat kan soms al genoeg zijn voor een reactie.”

Is Amsterdam onveiliger geworden voor de queer gemeenschap, of juist veiliger? En waarom heet Pride dit jaar eigenlijk Queer & Pride? Je hoort het in deze nieuwste aflevering van Amsterdam wereldstad.

Amsterdam wereldstad In de podcast Amsterdam wereldstad komen typisch Amsterdamse thema’s aan bod. Paroolverslaggever en presentator Lorianne van Gelder neemt luisteraars wekelijks mee, samen met experts van binnen en buiten Het Parool. Iedere dinsdagochtend verschijnt een nieuwe aflevering.

