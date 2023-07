Hoe Paradiso als gekraakte ‘kerk’ dé poptempel van Amsterdam werd

Vele liefdes ontstonden op de dansvloer en voor internationale bands is het de poort naar Europa: poppodium Paradiso. Welke artiesten lieten een onuitwisbare indruk achter? En hoe werd Paradiso dé poptempel van Nederland?

“Paradiso lijkt op een kerk, maar het mocht eigenlijk geen kerk heten,” zegt presentator Lorianne van Gelder in de podcast Amsterdam wereldstad. Na een korte geschiedenisles over de beginjaren van het gebouw, vertelt muziekrecensent Peter van Brummelen hoe het er in de jaren zeventig aan toeging. “Iedereen zat op de grond, sommige mensen lagen languit. Er werd vreselijk veel geblowd; er hing zo’n wolk boven de zaal, dat kun je je echt niet meer voorstellen. Je werd al stoned door alleen daar te zijn.”

Toch groeide Paradiso uit tot poptempel en grote artiesten komen er nog steeds graag voor naar Amsterdam. “Met die mooie zaal heeft Paradiso goud in handen. In combinatie met onze legacy,” vertelt Geert van Itallie, algemeen directeur van Paradiso. “Wat daar heeft gestaan, in die ruim vijftig jaar... Er is bijna geen plek in de wereld die dat op een rijtje kan zetten.”

Welke artiesten maakten in al die tijd een onuitwisbare indruk? (“Ik zag dat Keith Richards zenuwachtig was.”) En waarom willen sommige Amsterdammers dat Paradiso sluit? Je hoort het in de nieuwste aflevering van podcast Amsterdam wereldstad.

Amsterdam wereldstad In de podcast Amsterdam wereldstad komen typisch Amsterdamse thema’s aan bod. Paroolverslaggever en presentator Lorianne van Gelder neemt luisteraars wekelijks mee, samen met experts van binnen en buiten Het Parool. Iedere dinsdagochtend verschijnt een nieuwe aflevering.

