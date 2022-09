Hoe kan Amsterdam de Wallen terugveroveren – en moeten we dat willen?

Het is misschien wel het beroemdste stukje Amsterdam, de Wallen. Maar van de historische buurt is weinig meer over. De Wallen is veranderd in het Red Light District, enkel gericht op de massa’s toeristen die de plek overspoelen. Hoe kan Amsterdam de buurt terugveroveren? En moeten we dat überhaupt wel willen?

In een nieuwe aflevering van Amsterdam wereldstad zoomt presentator Lorianne van Gelder in op de Wallen. Nu de drukte weer net zo hevig is als voor de pandemie, zijn er veel Amsterdammers die dit stukje binnenstad liever vermijden. Maar voor de circa 4500 buurtbewoners is dat geen optie. Hoe is om het je buurt dagelijks te moeten delen met massa’s toeristen? En sorteren alle maatregelen van de gemeente om de drukte in te dammen al enig effect?

Van Gelder praat erover met politiek verslaggever van Het Parool David Hielkema en met Bert Nap, die al sinds de jaren zeventig in de rosse buurt woont. Nap vat de transformatie van de buurt als volgt samen: “Als ik vroeger mijn ome Jaap tegenkwam op de Wallen had ie op de volgende verjaardag wat uit te leggen. Tegenwoordig neem je je vriendin ermee naartoe.”

Liefhebbers van snoepwinkels kunnen hun hart ophalen op de Wallen, maar een betaalbare bakker is er niet meer te vinden. “Als mijn vrouw brood gaat halen, neemt ze de Noord/Zuidlijn,” zegt Nap. Toch waakt de buurtbewoner voor het beeld dat vroeger alles beter was. “In mijn begintijd was dit een junkbuurt, er kwamen geen toeristen, veel te gevaarlijk. Overal lag glas. Je autoradio werd standaard gejat en je fiets moest je met je lijf beschermen.”

Van raam naar woning

Samen met Hielkema schetst Nap een beeld van hoe de buurt transformeerde naar een toeristische trekpleister, hoe dit aanvankelijk als een groot succes werd beschouwd maar dat beeld langzaam begon te kantelen. In tegenstelling tot haar voorgangers spreekt burgemeester Femke Halsema zich duidelijk uit over de toestand op de Wallen. De afgelopen jaren voerde ze tal van maatregelen in om overlast aan te pakken, van een alcoholverbod tot een hotelstop. Georganiseerde kroegentochten en veel rondleidingen zijn er sinds 2020 ook verboden.

Over de twee meest ingrijpende maatregelen – de invoer van het i-criterium waardoor toeristen niet meer naar coffeeshops mogen en het verplaatsen van de sekswerkers naar een erotisch centrum elders in de stad – is nog veel discussie in de politiek, maar Nap ziet het gesprek langzaam veranderen. “Volgens mij is het al aan het indalen dat het hier binnenkort verleden tijd gaat zijn. Sommige raamexploitanten zijn al gestopt. Er komen nu ramen in de verkoop om er een woonhuis van te maken. De daadkracht om de Wallen te veranderen groeit, want we weten allemaal: zo kan het niet langer.”

Dat het anders kan, ervoer Nap tijdens de pandemie. Zijn ‘monumentale’ ervaringen met de buurt in die periode en alles over de succesvolle en minder succesvolle maatregelen die zijn genomen om de drukte te beteugelen, hoor je in de nieuwe aflevering van onze podcast Amsterdam wereldstad.

