Hoe Idfa uitgroeide tot het grootste documentairefestival ter wereld

Beeld Sjoukje Bierma

De eerste editie van het Idfa vond plaats in 1988. In bioscoop Alfa, destijds in het Hirschgebouw bij het Leidseplein, werden zo’n zeventig films vertoond. Ter vergelijking: tegenwoordig zijn er ongeveer driehonderd films te zien tijdens het documentairefestival.

Jan Pieter Ekker, chef kunst van Het Parool, vertelt in de podcast Amsterdam Wereldstad alles over die begindagen. Zo maakte hij jarenlang de dagkrant van Idfa. “Het was echt plakken, knippen, ‘s nachts kopiëren en zelf vouwen en insteken. De volgende ochtend gingen we ze dan ook nog zelf uitdelen,” vertelt hij aan presentator Lorianne van Gelder.

“Ik beschouw het Idfa als een geestverruimend middel,” aldus documentairemaker Petra Lataster-Czisch. Samen met haar man Peter Lataster maakte ze onder andere de veelgeprezen film De kinderen van Juf Kiet. Hun film Reis door onze wereld gaat dit jaar in première op het Idfa. “Idfa is echt het beste startpunt voor een documentaire, wereldwijd.”

Niet zoals in toeristengids

Volgens Ekker en Lataster-Czisch is het een misverstand dat de documentaires op Idfa allemaal highbrow zijn. “Het schrikt soms misschien een beetje af, een documentaire, maar als je een beetje hulp krijgt, of in de krant kijkt naar onze tips, dan zit er bijna altijd wel wat tussen wat je kan proberen.”

“Wat ik zo mooi vind van documentaires, is dat je het dagelijks leven van mensen leert kennen,” zegt Lataster-Czisch. “En de dagelijkse zorgen van heel gewone mensen. Zoals je ze dus nooit ziet in een toeristengids.”

Of er een beetje glamour is op het Idfa, wat er de laatste jaren veranderd is en welke films je deze editie niet mag missen, hoor je allemaal in Amsterdam Wereldstad.

