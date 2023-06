Hoe het slavernijverleden van Amsterdam letterlijk op straat ligt (maar we dat nu pas beginnen te zien)

Wie rondloopt in Amsterdam hoeft naar sporen van het slavernijverleden van de stad eigenlijk nooit ver te zoeken. Tenminste, als je weet waar je moet kijken. Welke plekken in de stad zijn onmisbaar als je iets wil leren over de relatie tussen Amsterdam en haar slavernijverleden?

“Ik ben er misschien wel duizend keer langsgelopen,” zegt Paroolverslaggever Marcel Wiegman, “maar pas als iemand je erop attent maakt om een keer naar boven te kijken, zie je het.”

In deze aflevering van Amsterdam wereldstad bespreekt hij samen met presentator Lorianne van Gelder en kwartiermaker van het nog op te zetten Nationaal Slavernijmuseum Peggy Brandon, verschillende plekken in de stad waar het slavernijverleden van Amsterdam op straat zichtbaar is.

Afgelopen jaren komt er steeds meer van dat koloniale verleden aan de oppervlakte, door bijvoorbeeld wandeltours van Black Heritage Tours en The Black Archives, project Mapping Slavery en zelfonderzoek van organisaties zoals het Amsterdam Museum en de Universiteit van Amsterdam. “Op die manier wordt er steeds meer duiding gegeven aan de stad,” zegt Peggy Brandon. “En meer geleerd over waar veel pracht en praal vandaan komt.”

Hoe zijn bijvoorbeeld het Paleis op de Dam, de ambtswoning, en het luxe vijfsterrenhotel Sofitel Legend the Grand gelinkt aan het Amsterdamse slavernijverleden? En waarom werd juist de onthulling van het Nationale Slavernijmonument in het Oosterpark in 2002 een pijnlijk moment? Dat hoor je in deze aflevering van Amsterdam wereldstad. Bekijk ook de speciaal gemaakte wandelroute met alle besproken locaties uit deze aflevering.

Amsterdam wereldstad In de podcast Amsterdam wereldstad komen typisch Amsterdamse thema’s aan bod. Paroolverslaggever en presentator Lorianne van Gelder neemt luisteraars wekelijks mee, samen met experts van binnen en buiten Het Parool. Iedere dinsdagochtend verschijnt een nieuwe aflevering.

