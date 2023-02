Hoe het is om als vluchteling in Amsterdam terecht te komen

In deze aflevering van de podcast Amsterdam wereldstad heeft presentatrice Lorianne van Gelder onder anderen Amjad Almatni te gast. Hij vluchtte in 2018 uit Syrië en woont inmiddels in Amsterdam-Zuidoost.

In 2020 arriveerde Almatni bij het asielzoekerscentrum aan de Willinklaan in Nieuw-West. “Ik was achttien, ik was alleen en dacht: hoe ga ik hier mijn leven opbouwen? Het was zo spannend. Ik liep naar binnen en zei tegen de security: ‘Ik woon nu hier, wat moet ik doen?’”

Almatni is een van de vele vluchtelingen die de afgelopen jaren naar Amsterdam kwamen. Paroolverslaggever David Hielkema vertelt hoe de gemeente daarmee omgaat. “Amsterdam is altijd een vluchtoord geweest voor mensen die ergens anders niet welkom waren.”

Maar heeft Amsterdam genoeg opvangmogelijkheden voor deze mensen? Wat is een Pink Unit? En gaan woningen nou eerder naar statushouders dan naar andere woningzoekenden? Je hoort het allemaal in de nieuwste aflevering van Amsterdam wereldstad.

