Hoe erg zou het zijn als Hakim Ziyech niet komt en Ajax geen vervanger voor Antony haalt?

Er rolde ranzig, virulent racisme van de Utrechtse tribunes. Tijdens de wedstrijd was er het nieuws dat Ajax en Manchester er bíjna uit zijn over Antony, die eerste ‘Ajacied van 100 miljoen’. En dan werd er, voor het weekend, ook nog geloot voor de Champions League.

Het komt allemaal aan de orde bij presentator Menno Pot, Paroolverslaggever Dick Sintenie, ‘Showtime’-redacteur Thijs Zwagerman en speciale gast Sam Planting, die uitlegt waarom Ajax in de Champions League zo ongeveer de zwaarst mogelijke loting heeft getroffen. “Liverpool is écht sterk. Napoli vind ik van vergelijkbaar kaliber als Ajax en Rangers is een ‘pot 4-ploeg’ die niet puntloos zal blijven. Echt geen loting waarvan ik zou roepen dat hij gunstig is.”

Een soort zwart gat

Waarom creëerde Ajax zo weinig kansen tegen een toch vrij zwak FC Utrecht? Waarom speelde Dusan Tadic zo slecht als rechtsbuiten? Hoe erg zou het zijn als Hakim Ziyech niet komt en Ajax uiteindelijk geen vervanger voor Antony haalt? Wat zijn dan de opties op rechts – en wat hebben die opties voor gevolgen voor de dynamiek in de rest van het team?

“Die rechterflank is een soort zwart gat in de Ajaxopstelling, een soort Bermudadriehoek eigenlijk,” zegt Dick Sintenie. “De puzzel in de voorhoede is echt lastig om kloppend te krijgen: wie moeten er spelen en wie is op welke posities op zijn best?”

Thijs Zwagerman en Sam Planting laten hun licht ook nog even schijnen op Jong Ajax en de talentvolle O18-lichting. Allemaal in 40 minuten Branie.

Luister onze Ajaxpodcast Branie: