Hoe een nieuw erotisch centrum in Amsterdam de Wallen moet redden

De Wallen: voor veel toeristen een onmisbaar deel van hun citytrip, voor veel Amsterdammers juist een plek die ze hartstochtelijk vermijden. Een nieuw erotisch centrum moet de immense drukte op de Wallen terugdringen. Maar hoe welkom is zo’n ‘sekstoren’ in Amsterdam?

“Wie op de Wallen loopt, ziet dat het bijna een dierentuin is geworden,” zegt politiek verslaggever David Hielkema in deze nieuwe aflevering van Amsterdam wereldstad. “Je kan je afvragen: moet je dat willen als stad?”

Samen met politiek verslaggever Tim Wagemakers praat hij presentator Lorianne van Gelder bij over de wens van de gemeente Amsterdam om de Wallen op te schonen en een nieuw erotisch centrum te bouwen. Maar hoe moet zo’n alternatief voor het red light district eruit komen te zien? En hoe staan de sekswerkers daar tegenover?

Protest

Een erotisch centrum zou de Wallen weer moeten ‘teruggeven’ aan de Amsterdammers, maar van Noord tot Zuid wordt er fel geprotesteerd tegen de plannen. Wagemakers: “Ja, als je kijkt naar het Wallengebied, en je hoort afgelopen jaren aan hoe erg de overlast is van dronken Britten in piemelpakken, dan snap ik wel dat er wat angst is als er vervolgens, als oplossing, een erotisch centrum naar jouw buurt komt.”

Of een dergelijke sekstoren ook voordelen heeft (voor Amsterdammers) en wat we kunnen leren van Villa Tinto, het erotisch centrum van Antwerpen? Je hoort het in de nieuwste aflevering van Amsterdam wereldstad.

