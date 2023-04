Hoe de TikTokrij in Amsterdam iedereen ‘een unieke ervaring’ biedt

Wie door het centrum van Amsterdam loopt, stuit regelmatig op een wachtrij waar de gemiddelde Eftelingbezoeker bang van zou worden. Aan het einde van de rij wacht geen achtbaan, maar een crispy hotdog. Hoe ontstaat zo’n hype? Zijn ondernemers er wel blij mee?

“Hoe lekker kan een broodje nou zijn, dat je van de 48 uur die je in een stad hebt, een daarvan dááraan wil besteden?” vraagt Paroolverslaggever Roelf Jan Duin zich af in de nieuwste aflevering van podcast Amsterdam wereldstad.

Duin ging de Jordaan in om het fenomeen ‘de TikTokrij’ nader te bestuderen en vertelt erover aan presentatrice Lorianne van Gelder. “Er lopen drie, vier mensen met hesjes rond om een rij in goede banen te leiden.”

Ergernis

Charlotte Kleyn, culinair historicus en journalist voor onder andere Het Parool, zocht uit of er ook vóór TikTok al zulke mensenfiles stonden in Amsterdam. Spoiler: ja. “Aan het eind van de avond glibberde je over al het afval en lagen er duizenden worsteindjes.”

Waarom roepen de rijen zoveel ergernis op bij Amsterdammers? En hoe pakt de Italiaanse stad Florence dit aan? Je hoor het in Amsterdam wereldstad.

