Hoe de paradijsvogel uit de Amsterdamse straten verdwijnt

Met het overlijden van ‘stringskater’ Henri Pronker kwam de vraag op of er in Amsterdam nog wel ruimte is voor zulke paradijsvogels. Paroolverslaggever Roelf Jan Duin zocht dat uit en vertelt erover in de podcast Amsterdam wereldstad. “De stringskater stond symbool voor een Amsterdam dat volgens lezers niet meer zou bestaan. Dat wilden we onderzoeken: welk stuk van Amsterdam is er dan niet meer? Of gaat het misschien om vals sentiment?”

Ook Marjolijn de Cocq is te gast. Zij is chef boeken bij Het Parool, maar schuift in deze aflevering vooral aan omdat ze Henri Pronker persoonlijk goed kende. De Cocq zocht hem in 2014 op voor een interview in Het Parool. “Daar was hij heel erg gevleid door. We hebben eerst wat gedronken en de volgende dag kwam hij met een tas vol foto’s en papieren, en deed hij zijn verhaal.”

Daarna is Henri Pronker aan haar ‘blijven kleven’, zoals De Cocq het noemt. Hoe hun contact verliep, wat het skaten voor Pronker betekende hoe moeilijk het leven als paradijsvogel soms voor hem was, vertelt ze in Amsterdam wereldstad.

Amsterdam wereldstad In de podcast Amsterdam wereldstad komen typisch Amsterdamse thema’s aan bod. Paroolverslaggever en presentator Lorianne van Gelder neemt luisteraars wekelijks mee, samen met experts van binnen en buiten Het Parool. Iedere dinsdagochtend verschijnt een nieuwe aflevering.

