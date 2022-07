Hoe de halsbandparkiet Amsterdam veroverde

Veel Amsterdammers herkennen de roep van de halsbandparkiet inmiddels uit duizenden. De vogel heeft in rap tempo een plek veroverd in de stad. Maar hoe komt zo’n tropische vogel nou in Amsterdam terecht? Hoe overleeft ‘ie hier? En is het waar dat het allemaal begonnen is met een aantal vrijgelaten parkieten uit een oude schrijfmachinefabriek aan de Overtoom?

Amsterdam wereldstad gaat deze week over een vreemde vogel: de halsbandparkiet. Er leven inmiddels 5500 exemplaren in de stad, een derde van de totale halsbandparkietenpopulatie van Nederland. Presentator Lorianne van Gelder bespreekt samen met Parool-verslaggever Patrick Meershoek en stadsbioloog Remco Daalder over dit bijzondere dier.

Want bijzonder is-ie, zo maakt Daalder direct duidelijk. Niet alleen vanwege zijn opvallende uiterlijk, maar juist ook vanwege zijn karakter. “Halsbandparkieten zijn net mensen,” aldus Daalder. “Paartjes blijven in principe hun hele leven bij elkaar, ze zijn monogaam, maar daarbuiten kan er toch een heleboel gebeuren.”

De halsbandparkiet leeft sinds de jaren zeventig in Nederland, maar de meningen over deze relatieve nieuwkomer lopen in Amsterdam nogal uiteen. Aan de ene kant waren er mensen zoals mevrouw Tichelaar, die volgens Daalder 'wereldberoemd' is geworden als ‘het parkietenvrouwtje’. “25 jaar lang heeft ze de parkieten in het Vondelpark elke dag gevoerd met ongebrande pinda’s en mandarijnen. Ze ging zelfs niet meer op vakantie, zo heeft ze die beesten de eerste winters doorgeholpen.”

Anderzijds zijn er ook mensen die niet zo dol zijn op de groene vogel, merkt Meershoek. “Als ik een verhaal schrijf over de halsbandparkiet en ik laat een paar bewonderende termen vallen word ik onmiddellijk benaderd door mensen die vragen of ik gek ben geworden. Ze zeggen dat het vreselijke dieren zijn, die de Betuwe bedreigen.” Dat laatste valt volgens de laatste onderzoeken wel mee, maar feit blijft dat het dier luidruchtig is en een behoorlijke bende kan maken van je tuin of balkon.

Schrijfmachinefabriek

De halsbandparkiet komt oorspronkelijk uit Azië en Afrika. Over de vraag hoe de vogel ooit in Amsterdam terecht is gekomen doen veel wilde verhalen de ronde, vertelt Meershoek. Een van die verhalen gaat over een zolderkamer boven een oude schrijfmachinefabriek. In die kamer zouden honderden parkieten worden gehouden. Toen het bedrijf ging verhuizen zijn de ramen opengezet en zijn de beesten naar het Vondelpark gevlogen. Daarmee was de ‘oerknal’ van de halsbandparkiet in Amsterdam een feit.

Mocht dat verhaal al vreemd in de oren klinken, dan kan het altijd nog gekker. Zo zou Londen zijn populatie te danken hebben aan gitarist Jimi Hendrix. Hoe dat precies zit hoor je in de nieuwe aflevering van Amsterdam wereldstad.

