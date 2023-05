Hoe de Amsterdamse markt zich met moeite staande houdt

Wie naar verse vis, goedkope groente en gezellige koopluiwijsheden op zoek was, ging jarenlang naar de markt. Toch laten steeds meer Amsterdammers de markten links liggen. Hoe komt dat? Heeft de markt nog wel toekomst?

Antoinette Poortvliet, onder andere organisator van de Reuringmarkt op IJburg, brengt een kleine ode aan de markt in de podcast Amsterdam wereldstad. “Amsterdamse marktondernemers zijn vaak niet op hun mondje gevallen. Die humor spreekt mij enorm aan. Laten we eerlijk zijn: die vind je niet in de gemiddelde supermarkt.”

Maar humor maakt de laatste jaren steeds meer plaats voor chagrijn. “Op sommige markten staat op een slechte dag bijna de helft van de kramen leeg,” vertelt Paroolverslaggever Anna Herter aan presentator Lorianne van Gelder. Na klachten van Amsterdamse kooplui stelde de ombudsman een onderzoek in. Herter: “Dat heeft wat ophef veroorzaakt, het was een snoeihard rapport.”

Waarom loopt de ene markt veel beter dan de andere, wat moet er veranderen, en alles over het reilen en zeilen op de markt (“Ik had ooit een poffertjesmeneer en die vloekte enorm”), hoor je in de nieuwste aflevering van de podcast Amsterdam wereldstad.

Beluister hieronder ook de andere afleveringen van Amsterdam wereldstad: