Hoe Amsterdam-Zuidoost jongeren ver van wapens, afpersing en criminele vetes probeert te houden

Jongeren die elkaar afpersen, vetes waarbij wapens worden getrokken en een zogeheten no snitch-cultuur die ervoor zorgt dat de politie moeilijk haar werk kan doen. Het is al jarenlang realiteit in Amsterdam-Zuidoost. Is dat tij te keren?

“Waarom moeten kinderen uit een bepaald postcodegebied leven alsof ze in een oorlogsgebied zitten?” Dat vroeg een moeder in Zuidoost zich af in Het Parool, nadat haar gezin moest verhuizen omdat puberzoon Rivaldo* werd afgeperst door jongens uit de buurt. En Rivaldo is niet de enige die in dat stadsdeel op jonge leeftijd te maken krijgt met criminaliteit.

Daar praat presentator Lorianne van Gelder over met misdaadverslaggever Paul Vugts. “Er is heel veel over Zuidoost te beschrijven dat vrolijk en mooi is,” benadrukt hij. “Maar helaas moeten we wel vaker dan gezond is richting Zuidoost omdat er iets ergs is gebeurd.”

Achter de criminaliteit

Ook Tanja Jadnanansing, stadsdeelvoorzitter van Zuidoost, is te gast. Zij gaat regelmatig in gesprek met jongeren en ouders en hoort zo de verhalen achter de criminaliteit. “Als je weet dat je moeder de deurwaarder morgenochtend voor de deur krijgt en iemand zegt: ‘Mattie, breng dit even weg voor me,’ dan denk je: ik kan mijn moeder helpen.”

Waarom jongeren aan Jadnanansing vroegen om een keer met hen in de metro te zitten, wat de no snitch-cultuur inhoudt en welke initiatieven er zijn om het tij te keren, hoor je in de nieuwste aflevering van Amsterdam wereldstad.

Beluister wekelijks een nieuwe aflevering op Parool.nl, Spotify, iTunes en andere podcastkanalen.

* Rivaldo’s naam is uit veiligheidsoverwegingen gefingeerd. Zijn naam is bekend bij de redactie van Het Parool.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Beluister hieronder ook de andere afleveringen van Amsterdam wereldstad: