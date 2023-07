Hoe Amsterdam-Noord ooit werd gebouwd als ‘afvoerputje’ van de stad

Noord is het snelst groeiende stadsdeel van Amsterdam. Maar lang niet alle Amsterdammers weten dat grote delen van het nu hippe Noord ooit werden gebouwd om onderdak te bieden aan straatarme gezinnen uit het centrum. Welke geschiedenis ligt er aan deze kant van het IJ?

Tuindorp Oostzaan, Floradorp, de Van der Pekbuurt: nu ontzettend populaire plekken in Noord, maar honderd jaar geleden de plek waar de allerarmsten van de stad een huis toegewezen kregen. “Heel veel krotwoningen in de Jordaan waren onbewoonbaar verklaard. En in die tijd ontstonden er nieuwe ideeën over armoede,” vertelt journalist en schrijver Suzanna Jansen in deze aflevering van Amsterdam wereldstad. “Noord is daar een uitvloeisel van.”

Jansen dook voor haar boek Het pauperparadijs (2008) in haar Amsterdamse familiegeschiedenis en vertelt hoe haar opa en oma in Floradorp terechtkwamen, dat destijds ‘de Rimboe’ werd genoemd. “Mijn oma drukte mijn moeder op het hart nooit te zeggen waar ze woonde.”

Gezinnen die als ‘ontoelaatbaar’ werden bestempeld konden zelfs terechtkomen in Asterdorp: een ommuurd dorp in de Buiksloterham, tussen de Asterweg en de Distelweg. “Dat idee was goedbedoeld, maar de uitwerking was dat niet.”

Dat ‘zelfs’ Floradorp nu gentrificeert is voor sommige ‘oude Noorderlingen’ hartstikke bizar, zegt Paroolverslaggever Hannah Stöve, die er vier jaar geleden naartoe verhuisde. “Diezelfde arbeiderswoninkjes van toen worden nu verkocht voor 525.000 euro.”

Hoe was het leven onder ‘speciaal toezicht’ in Asterdorp en Floradorp destijds? En hoe is het om als ‘nieuwe Noorderling’ op een plek met zo’n bijzondere historie te komen wonen? Je hoort het in de nieuwste aflevering van Amsterdam wereldstad.

