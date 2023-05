Hoe Amsterdam flink de hoogte in gaat – en lang niet iedereen daar blij mee is

Van Overhoeks in Noord tot de Sluisbuurt in Oost: wolkenkrabbers schieten als paddenstoelen uit de grond. Toch hebben Amsterdam en hoogbouw een ingewikkelde relatie. Hoe zit dat? En wat moet er gebeuren voordat we de Pontsteiger en de Zuidas net zo hartelijk omarmen als de Jordaan?

Je kunt best stellen dat stedenbouwkundige Ton Schaap in zijn veertig jaar bij de gemeente Amsterdam aardig wat invloed heeft gehad op de skyline van de stad.

In al die jaren kreeg Schaap ook wel eens protest op zijn dak, vertelt hij aan presentator Lorianne van Gelder in deze nieuwe aflevering van Amsterdam wereldstad. Een groep gealarmeerde grachtengordelbewoners schreef zelfs een keer Unesco in Parijs aan vanwege de plannen voor Noord. “Die bezwaarmakers waren bang dat de Werelderfgoedstatus van Amsterdam in gevaar zou komen als die torens bij Overhoeks zouden verrijzen. Toen is er een Unesco-architect komen inspecteren wat we van plan waren.”

Inmiddels zijn naast de Westertoren en de Magere Brug nu ook ‘on-Amsterdams’ hoge gebouwen deel van onze skyline, concludeert Paroolverslaggever Marc Kruyswijk. “Als ik op de wielrenfiets zit en ik ben in de buurt van Purmerend, zie ik de Pontsteiger al van grote afstand staan.”

Hoe het bezoek van de Unesco-afgezant afliep en hoe we in Amsterdam eigenlijk allemaal de hoogte ingaan, hoor je in de nieuwste aflevering van Amsterdam wereldstad.

