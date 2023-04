‘Het is juist goed dat Heitinga nog geen duidelijkheid van Ajax heeft gekregen’

Grimmiger gespreksonderwerpen zijn er ook. Want: hoe moet het nu verder met de aanpak van het supportersgeweld? Over de gebeurtenissen van vorige week in De Kuip is veel gezegd, maar wat gaat er nu écht gebeuren? Paroolverslaggever Dick Sintenie: “Wat moet van zo’n incident nou precies de consequentie zijn voor een thuisclub?”

In plaats daarvan grossieren de minister van Justitie en de KNVB in ogenschijnlijk ferme taal die, volgens presentator Menno Pot, niet al te veel betekent. “De KNVB en de clubs pleiten al jaren voor een strafrechtelijke aanpak van dit soort daders, compleet met een meldplicht. Het is juist de politiek die daar, over de volle breedte, niet aan wil.”

Ondertussen wil John Heitinga weleens weten of hij volgend seizoen hoofdtrainer mag blijven. Hij eist duidelijkheid. Toch snapt Ajax Showtimeredacteur Bademba Barrie heel goed waarom Ajax hem die nog niet gegeven heeft. “Er waren nog geen commissaris technische zaken en ook technisch directeur. Pas als die structuur staat, en dat lijkt er nu op, kan een trainer worden aangewezen. Het is juist goed dat Ajax vasthoudt aan die volgorde.”

Krijgt het mislukte seizoen een (relatief) happy end? Eén ding is zeker: volgende week maandag is er een nieuwe Branie.

