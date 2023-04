Parool Misdaadpodcast

Het geheimzinnige proces van supercommando Sil A.

‘Supercommando’ Sil A. staat in een geheimzinnig strafproces terecht voor de handel in wapens en drugs en vooral voor het lekken van zeer geheime informatie. Vorig jaar werd hij in verband gebracht met Ridouan Taghi. Wat is er waar van het plan om Taghi te ‘neutraliseren’ in Dubai?