Parool Misdaadpodcast

Het criminele circuit van Quincy Promes: ‘Het beeld is dat hij tot zijn ellebogen in de coke zat’

De Amsterdamse profvoetballer Quincy Promes is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor een steekpartij, het OM verdenkt hem ook van de handel in cocaïne. ‘Het beeld dat naar voren komt is dat Promes tot aan zijn ellebogen in de coke zat,’ vertellen misdaadjournalisten Paul Vugts en Wouter Laumans.